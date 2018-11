Toussaint Manga sur la bataille entre députés : «Nous ne nous laisserons plus faire»

L’opposition parlementaire est prête à user de tous les moyens pour se faire entendre. C’est ce qu’a déclaré Toussaint Manga, membre du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Profitant de la pause de 30 minutes que la présidente de séance a décrétée, le Secrétaire général de l’Union des jeunesses travaillistes libérales (Ujtl), a martelé qu’il est temps que la majorité revienne à la raison.



« Ce n’est pas sérieux que dans un pays démocratique que l’on veuille bâillonner les députés. Ce que nous n’avons pas accepté que nous n’accepterons pas. Il faut qu’on respecte les députés. Nous ne nous laisserons pas faire», a-t-il déclaré.



Et d’ajouter : «il faut que l’on respecte le règlement intérieur qui nous donne 15 minutes et personne ne peut le changer.»