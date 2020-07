Tout comme Abdou Karim Sall, Aly Ngouille Ndiaye s'est fait livrer secrètement 6 gazelles oryx...

Alors que l’opinion publique n’a pas encore fini de bavarder sur le transfert des six (6) gazelles Oryx à la réserve privée du ministre de l’Environnement, Abdou Karim Sall et qui a entraîné la mort de deux (2) d'entre elles, le quotidien « K’ritik » débusque un autre scandale.



En effet, selon le journal, le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, par ailleurs maire de Linguère a lui aussi bénéficié secrètement du même quota.



Le premier flic du pays a extrait de la réserve publique du Ferlo, sous la supervision de la Direction des Parcs nationaux (DPN), six (6) gazelles oryx qu’il a fait transférer dans sa ferme privée. Et ce n’est pas lui seul. Le journal souligne que deux autres privés ont également bénéficié d’un transfert de 6 gazelles Oryx.