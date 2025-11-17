Trafic d’ivoire : 105 pièces saisies à Ouakam par la Sûreté urbaine

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a interpellé un individu pour trafic d’ivoire présumé, à la suite d’un renseignement transmis par une ONG évoquant « un vaste réseau de trafic d’ivoire » sur le point d’opérer à Ouakam, près du Monument de la Renaissance.Alertés, les éléments de la brigade de lutte contre la criminalité ont été dépêchés sur place, ce qui a permis d’arrêter le suspect. Une perquisition menée dans sa boutique, située dans le même quartier, a conduit à la saisie de 103 pièces d’ivoire sculptées en diverses figurines ainsi que deux défenses d’éléphant, selon la police.« Pour les besoins de la procédure », précise la Sûreté urbaine, le mis en cause a été remis aux agents des Eaux et Forêts, chargés de poursuivre l’enquête sur ce dossier relevant de la législation sur la faune sauvage protégée.La procédure se poursuit pour déterminer l’origine des objets saisis et établir d’éventuelles complicités dans ce trafic illicite.