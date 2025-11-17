Trafic d'ivoire à Ouakam : un "antiquaire" de 69 ans interpellé

Un vaste réseau de trafic d'ivoire a été démantelé à Ouakam (Dakar) grâce à l’intervention de la Sûreté urbaine (Su) de Dakar. Les forces de l'ordre ont interpellé Abdoul Aziz Kouta, un vendeur de 69 ans se présentant comme antiquaire, et l'ont mis à la disposition des Eaux et Forêts pour la suite de l'enquête.



L'opération a été lancée après qu'un renseignement, transmis par l'ONG Eagles, a alerté la Sûreté urbaine de l'imminence d'une transaction illicite d'ivoire. Le trafic devait avoir lieu à Ouakam, non loin du monument de la Renaissance, souligne Libération.



Suite à une phase d'infiltration, les enquêteurs ont pu identifier et arrêter le suspect, Abdoul Aziz Kouta. L'individu, qui opérait sous couverture d'antiquaire, est désormais entre les mains des autorités compétentes pour faire la lumière sur ce réseau.