Trafic d'or à Niokolo koba: le Colonel des Eaux et forêts condamné à une peine de deux ans de prison

Le Tribunal de grande instance de Kédougou a vidé, ce jeudi matin, l'affaire dite de l'exploitation illégale de l'or au sein du parc national du Niokolo-Koba. Le colonel des Eaux et Forêts Amar Fall est condamné à une peine de deux ans de prison. Le capitaine Mamadou Marone, pour sa part, prend six mois.



Les autres accusés, Sultan Diop (2 ans), Adama Diop (1 an), Kusi Kwabéna (2 ans), Kun Deng (2 ans), Wan Hu (2 ans), Wang Xunxi (2 mois), ont tous été condamnés à la prison ferme. À noter par ailleurs que Dondo Keita et Nfally Camara, respectivement maire de Ninéfécha et de Tomboronkoto, sont acquittés. Le juge ayant ordonné la fin des poursuites contre eux.



Pour rappel, une quarantaine de personnes avaient été arrêtées en début de juin dernier pour activité illicite dans le parc national de Niokolo Koba, allant de la coupe du bois à l'extraction frauduleuse de sable.