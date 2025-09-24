Trafic de cocaïne et crack : trois individus arrêtés à Dakar, un pot-de-vin proposé aux enquêteurs

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar, relevant de l’OCRTIS, a mené une opération d’envergure les 21 et 22 septembre 2025, aboutissant à l’interpellation de trois (3) individus impliqués dans un réseau de trafic de cocaïne et de crack entre Ngor et Yoff.Tout est parti de l’arrestation, dans la nuit du 21 au 22 septembre, d’un premier suspect trouvé en possession de 37 pierres de crack et d’une demi-boulette de cocaïne. Les investigations ont rapidement permis d’identifier son fournisseur, appréhendé au rond-point de Ngor. Lors de la fouille corporelle, les policiers ont découvert deux téléphones portables et une somme d’argent.Les enquêteurs ont ensuite remonté la filière jusqu’à un second fournisseur. Une perquisition effectuée dans sa chambre, en sa présence, a permis de mettre la main sur du matériel de conditionnement de drogue, comprenant une louche, deux balances électroniques, deux rouleaux de scotch et des sachets d’emballage.Dans une ultime tentative d’échapper aux poursuites, ce dernier a proposé aux agents une somme de 500 000 francs CFA en guise de pot-de-vin, transférée via Orange Money par l’intermédiaire d’un complice joint par téléphone.Au total, les trois suspects ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention de drogues en vue de trafic, tentative de corruption et blanchiment de capitaux.