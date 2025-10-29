Trafic de drogue au marché Castor: un individu interpellé, une importante quantité de "Kush" saisie

Les éléments de la Brigade de recherches, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, ont arrêté I. Diallo, un présumé trafiquant de "Kush", âgé de 24 ans, au marché Castors à Dakar. L’opération menée, a permis de saisir 154 képas de cette substance psychotrope particulièrement nocive, qui a continué de faire des ravages dans la capitale.



Selon des sources policières, l’enquête a débuté il y a plusieurs semaines, à la suite de renseignements fiables ayant signalé un trafic important de "Kush" dans le secteur de Parc Nadio, au cœur du marché Castors. Une source bien introduite dans le milieu du banditisme a alerté les services de police sur les activités illicites d’I. Diallo, décrit comme un élément central du réseau. Le suspect a utilisé son activité de collecte de ferraille comme couverture pour masquer ses opérations criminelles, selon le journal L'Observateur.



Son interpellation a nécessité une préparation minutieuse. Les éléments de la Brigade de recherches ont effectué plusieurs repérages dans la zone afin d’identifier les habitudes du suspect et de localiser précisément sa cachette. Après plusieurs jours de surveillance discrète, le dispositif est mis en place. À la suite d’une longue planque, les policiers ont donné l’assaut au moment où le suspect est venu d’achever une transaction.



Les agents ont surgi et ont maîtrisé I. Diallo. Une fouille immédiate des lieux a permis la découverte d’un important stock de drogue. Dissimulé dans une cachette aménagée sous un tas de ferraille, un sachet en plastique contenait 154 képas de Kush, soigneusement conditionnés et prêts à être écoulés. Le Kush, surnommé « drogue du zombie », a continué de faire des ravages dans la jeunesse sénégalaise, a souligné la même source.



Né à Kolda, le mis en cause n’en est pas à son premier fait d’armes. D’après les archives judiciaires, il est déjà connu des services de police pour des affaires similaires. Conduit dans les locaux de la Brigade de recherches pour audition, il a adopté une stratégie de déni, niant toute implication dans le trafic et affirmant que la drogue saisie ne lui a pas appartenu.



Le suspect est placé en garde à vue dans les locaux de la Brigade de recherches, où les enquêteurs ont tenté de reconstituer l’ensemble du réseau.



Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar a été saisi de l’affaire, a conclu le quotidien d'information.