Trafic de drogue dure à Ngor : un baron et son livreur, un chauffeur de taxi « Allo Dakar » arrêtés

La Brigade de lutte contre la criminalité à Ngor (Dakar) a démantelé un réseau de trafic de cocaïne et d’ecstasy. Deux membres de ce réseau ont été arrêtés par des agents de terrain de la brigade. Ils sont poursuivis pour "détention et trafic de cocaïne avec usage de moyen de locomotion (véhicule) et association de malfaiteurs".



Alertés des agissements du chauffeur, les agents de terrain de la brigade l’ont identifié avant qu’un commando de la police l’ait pris en filature. Lors de son arrestation, le trafiquant présumé de coke était accompagné de son principal assistant, un « chauffeur Allo Dakar » du nom de D. Faye. Ce dernier était à bord de sa voiture quand la brigade de lutte contre la criminalité entre en action et se dresse devant son véhicule.



Les deux mis en cause ont été sommés sur un ton ferme de couper le moteur. Ensuite, les hommes en tenu ont procédé à une fouille corporelle avant de découvrir de la cocaïne constituée de 02 boulettes de 20 grammes chacune, de 38 pierres, et 05 comprimés d’ecstasy d’une valeur totale de 700 000 FCFA par devers eux.



Livrés aux enquêteurs, le cerveau du réseau E. Thiaw a reconnu les faits incriminés et a revendiqué son statut de trafiquant de drogue dure. Mais, il a enfoncé le chauffeur de taxi « Allo Dakar » en déclarant qu’il travaille en parfaite intelligence avec ce dernier qui, selon lui, s’occupe de la livraison de la marchandise auprès de la clientèle. Ce que D. Faye n’a pas réfuté.



Ils ont été présentés devant le parquet du tribunal de grande instance de Dakar, au terme de la durée légale de leur garde à vue. La drogue et le véhicule des présumés dealers sont mis sous scellés en guise de pièces à conviction, informe le journal "Les Echos".