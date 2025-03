Trafic de drogue entre Casamance et Dakar : Le lutteur Tapha Mada finalement arrêté par l'OCRTIS dans un...

Le lutteur de l'écurie "Grand Médine Mbollo", Tapha Mada a été arrêté samedi dernier par les éléments de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS), après une traque de plusieurs jours. Il est accusé d’être un acteur clé d’un réseau de trafic de chanvre indien opérant entre Ziguinchor et Dakar.



À en croire L'Observateur, l’interpellation du lutteur est le résultat d’une enquête approfondie menée par les limiers de l’OCRTIS, qui a débuté après la saisie de 165,5 kg de chanvre indien, le 22 janvier dernier. Les investigations ont permis d’établir un lien avec un réseau dirigé depuis Koulaye (Bignona), en Casamance (Sud), où le chef présumé du trafic supervisait ses opérations.



Grâce à des infiltrations et des surveillances discrètes, les enquêteurs ont découvert que deux convoyeurs avaient été recrutés pour transporter 94,5 kg de drogue de Koulaye à Dakar. Arrivés dans la capitale, ils ont livré la cargaison à un certain Moustapha Diop, identifié comme étant Tapha Mada, figure bien connue de la lutte sénégalaise, indique le journal.



Le lutteur a réceptionné la drogue à Grand Médine, avant de la dissimuler dans un enclos de son domicile. Alors que les policiers en civil s’apprêtaient à intervenir, il a pris la fuite en escaladant le mur de sa maison, échappant temporairement aux forces de l’ordre.



Pendant ce temps, les policiers ont continué leur opération et procédé à l’arrestation du principal capo du réseau, surnommé "Manou", à Grand Mbao, ainsi que de trois de ses lieutenants. Lors de cette intervention, un véhicule utilitaire et deux motos ont été saisis.



La traque de Tapha Mada a pris fin lorsqu’il a été localisé dans une gargote (Tangana). Les policiers en civil, présents parmi les clients, sont intervenus par surprise et l’ont arrêté sur place. Actuellement détenu dans les locaux de l’OCRTIS aux côtés de " Manou " et de ses complices, Tapha Mada devrait être présenté ce lundi devant le procureur de la République.