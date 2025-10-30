Trafic de drogue international : l’OCRTIS saisi 600 g de haschisch provenant de Paris à Guédiawaye

La Division opérationnelle de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) a mis la main, le 26 octobre 2025, sur un individu impliqué dans un trafic international de haschisch. L’opération a permis la saisie de six plaquettes de 100 grammes chacune, soit un total de 600 grammes.Selon les enquêteurs, cette interpellation fait suite à l’exploitation d’un renseignement signalant l’arrivée à Dakar, en provenance de Paris, d’un colis contenant la drogue. Le suspect a été appréhendé au moment où il récupérait le paquet.Lors de la fouille, les agents ont découvert sur lui deux téléphones portables « un Samsung et un iPhone. » Interrogé, il a reconnu les faits et affirmé que la drogue lui avait été envoyée par un ami résidant à l’étranger, via un GP.Une perquisition menée à son domicile à Guédiawaye a permis de saisir une balance électronique, des emballages vides ayant contenu du haschisch ainsi qu’un couteau utilisé.Le mis en cause a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit.