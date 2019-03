Trafic de faux billets à Ziguinchor : un étudiant arrêté avec 550 000 F Cfa

Elimane Sambou, âgé de 23 ans, a été arrêté à à Ziguinchor pour détention et mise en circulation de faux billet de banque. L’étudiant a été cueilli avec 550 000 F Cfa et un arsenal de confection de faux billets trouvé dans sa chambre.



Son arrestation est partie d’une dénonciation anonyme faite la semaine dernière, nous renseigne l’Observateur qui informe que le dénonciateur qui est un des leurs (étudiants) , avait notifié que le suspect tentait d’écouler de faux billets de banque dans une boutique multiservices, au quartier Tilène de Ziguinchor.



Avisés, les hommes du commissaire Mamadou Lamarana Diallo mettent en place un dispositif se patrouille pour le cueillir. Une perquisition effectuée dans sa chambre, a permis de mettre la main sur 280.000 Fcfa, composée de 28 billets de 10.000 F Cfa en faux. Deux pièces d’identité appartenant à des tiers, dont Falou Dioum, Abdoulaye Diallo, 4 puces téléphoniques, une fiche d'ouverture de compte "Orange money" au nom de Seydou Diallo , entre autres.



Il sera placé en garde à vue avant d’être déféré au parquet et mis à la disposition de l’administration pénitentiaire.