Trafic de migrants : la DNLT démantèle un réseau impliqué dans des voyages fictifs vers l’Europe

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a déféré deux (2) individus devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, le 24 octobre 2025, pour « complicité de traite de personnes, escroquerie et association de malfaiteurs. »



Selon le dossier, la victime avait été approchée par une femme se présentant comme résidente en Allemagne, qui affirmait pouvoir organiser un voyage vers l’Europe grâce à son frère. La victime a versé 2,8 millions de francs CFA pour ce prétendu voyage. Sur instruction des suspects, la victime s’est rendue au Ghana pour rencontrer un « contact » censé fournir les documents de voyage. Elle a alors découvert qu’il s’agissait d’un réseau frauduleux de type QNET, impliquant plusieurs ressortissants ouest-africains, et non d’un projet de migration légitime.



Après quelques jours de détention et de manipulation, la victime a réussi à s’enfuir, abandonnant son passeport, et à revenir au Sénégal par voie terrestre. À son retour, elle a alerté sa famille et d’autres victimes potentielles, en fournissant des preuves tangibles, dont un message vocal dans lequel la femme reconnaît les activités criminelles.



Les deux (2) suspects, en route pour le Sénégal via le Mali à la suite du décès médiatisé d’un jeune footballeur sénégalais au Ghana, ont été interceptés au poste frontalier de Kidira, accompagnés de leur cousin, également victime du réseau.