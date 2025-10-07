Trafic de migrants par voie aérienne : un réseau démantelé au Sénégal après l'interception de candidats au Cap-Vert

La Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants et pratiques assimilées (DNLT) a démantelé un réseau de trafic de migrants opérant par voie aérienne depuis l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD). Un suspect clé, B. Soumaré, a été interpellé et déféré devant le Pool Judiciaire Financier (PJF). Il est poursuivi pour des chefs d'accusation incluant "association de malfaiteurs, faux et usage de faux, trafic de migrants par voie aérienne et complicité d'escroquerie".



L'affaire a commencé à s'éclaircir suite au dépôt de plainte de deux victimes, Y. Doucara et S. Dembélé, qui affirment avoir été escroquées respectivement de quatre millions et deux millions de francs CFA par un individu répondant au nom d'A. Kanouté, alias Abdoulaye Ndiaye . Ce dernier leur avait promis un voyage vers l'Europe.



Selon les investigations de la DNLT, le réseau était bien organisé. Le cerveau présumé, A. Kanouté, actuellement en fuite en Gambie, recrutait les candidats à l'émigration. Son acolyte, B. Soumaré, était chargé de la logistique : réceptionner les faux titres de séjour, émettre les billets d'avion et faciliter l'embarquement des migrants depuis l'AIBD. Le plan consistait à faire voyager les candidats jusqu'au Cap-Vert avec des documents en règle pour cette destination. Sur place, ils devaient changer de ligne aérienne et utiliser les faux titres de séjour pour tenter de rejoindre l'Europe, une manœuvre qui a finalement échoué .



Le stratagème a été déjoué par les autorités cap-verdiennes qui ont intercepté les sept candidats à l'émigration et les ont refoulés vers le Sénégal. Les enquêteurs de la DNLT sont alors entrés en action, ce qui a conduit à l'interpellation de B. Soumaré.



Les preuves recueillies contre lui sont accablantes. L'examen de son téléphone portable a permis la découverte de captures d'écran de passeports français falsifiés. Confronté à ces éléments, Soumaré a reconnu son implication et a précisé le rôle de Kanouté dans l'organisation du trafic.



Il a notamment indiqué avoir agi sur les instructions de ce dernier, qui lui permettait de se faire passer pour un agent de billetterie .