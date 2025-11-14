Trafic de migrants : six individus présentés au procureur après un départ avorté à Saint-Louis

L’Antenne régionale de Saint-Louis de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées a présenté, le 11 novembre 2025, six (6) individus devant le Procureur de la République financier près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Ils sont poursuivis pour « tentative de trafic de migrants par voie maritime, escroquerie et association de malfaiteurs. »





Ces poursuites font suite à l’exploitation d’un renseignement signalant un probable départ d’embarcation depuis Hydrobase, à destination des îles Canaries. Le voyage devait transiter par la Gambie, où se trouvait une partie des candidats. Le renseignement indiquait également que l’organisateur principal faisait partie de l’équipage chargé de récupérer la pirogue dans la nuit du 7 au 8 novembre 2025.





Un dispositif opérationnel a été immédiatement mis en place. Il a d’abord permis l’interpellation d’un individu ayant procédé à l’achat du matériel, notamment la pirogue, deux (2) moteurs hors-bord, trente-cinq (35) bidons de carburant de 60 litres et divers accessoires.





La poursuite de l’enquête a conduit à l’arrestation de l’organisateur principal, puis au débusquement de trente-trois (33) candidats et capitaines à Hydrobase. Entendus au siège du service, les candidats ont désigné le deuxième interpellé comme l’instigateur de l’expédition et l’organisateur de leurs hébergements chez le premier mis en cause.





Lors de son audition, le principal suspect a reconnu les faits, précisant que la pirogue devait rejoindre la Gambie, où se trouvaient la plupart des candidats recrutés par un acolyte. Il a aussi confirmé que l’ensemble du matériel avait été acquis par l’entremise du premier interpellé. La pirogue, les deux moteurs hors-bord de 60 chevaux et cinq (5) téléphones portables ont été saisis et placés sous scellés.





Les investigations se poursuivent.

