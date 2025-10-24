Trafic de migrants : un suspect interpellé avec 15 passeports aux Parcelles Assainies

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies U15 a procédé, le 20 octobre 2025, à l’interpellation d’un individu impliqué dans une affaire de trafic de migrants et d’escroquerie, à la suite de plusieurs plaintes déposées contre lui. Selon les informations de PressAfrik, les victimes affirment que « le mis en cause leur avait promis des voyages vers l’Australie, avec transit par l’Espagne.



Deux d’entre elles auraient versé 2,5 millions de francs CFA chacune, tandis que les autres ont remis 1 million de francs CFA. Arrivées à l’aéroport, les victimes ont appris qu’elles ne pouvaient pas embarquer, faute de visa de transit pour l’Espagne. C’est à ce moment que l’individu aurait disparu dans la nature ».



Lors de son interpellation et de son audition préliminaire, le suspect a reconnu les faits. Il a déclaré avoir « recruté treize personnes pour un voyage clandestin par voie maritime organisé à partir de Yoff », moyennant un montant global de 10 millions de francs CFA. Il a ajouté que « ces candidats avaient tous péri en mer ».



La perquisition menée à son domicile a permis de découvrir quinze passeports, appartenant à différents individus, dont certains figuraient parmi les victimes du drame maritime évoqué.



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les infractions de « trafic de migrants et escroquerie. »