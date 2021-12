Trafic de passeports diplomatiques: révélations sur la mafia qui agit depuis 3 ans

L’affaire du trafic de passeports diplomatiques continue à livrer ses secrets. La mafia active entre la Présidence et le ministère des Affaires étrangères, démantelée suite à la saisine de la Division des investigations criminelles (Dic) par le général Meïssa Céllé Ndiaye, a agi pendant au moins 3 ans, révèle Libération.



Le journal de renseigner qu’un gendarme en service aux Affaires étrangères a été interrogé hier, mercredi dans l’après-midi au niveau de la Dic. Il a été cité par les mis en cause comme « un complice ». Entendu, il a été libéré pour le moment, compte tenu de son statut.



Autre révélation faite par le canard, c’est la mystérieuse lettre dans laquelle la délivrance de passeports diplomatiques était sollicitée, au nom de Mamadou Seck, ancien président de l’Assemblée nationale. En effet, il se trouve que Mamadou Seck n’a jamais écrit cette missive et que sa signature avait été falsifiée comme l’a conformément établi la Dic.



Ce faux était l’œuvre de Limamoulaye Seck et des membres du réseau cerné par la Dic qui aura agi pendant au moins trois (3) ans. La même source a fait savoir que la mafia nichée entre la Présidence et les Affaires étrangères « glissait » dans le courrier du chef de l’Etat des lettres similaires en usurpant les identités de Mamadou Seck, Feu Fallou Kane (alors qu’il était en vie) , Souty Touré, le défunt Khalife général des Layènnes etc.