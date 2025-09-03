Trafic de stupéfiants : Dame Amar de nouveau arrêté

Dame Amar, déjà connu pour son implication dans l'affaire Hiba Thiam, a de nouveau été interpellé dans la nuit du 1er au 2 septembre par la Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar pour « trafic et usage de drogue ». L'arrestation a eu lieu dans son appartement du Plateau.



L'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) avait reçu un renseignement sur l'existence d'un réseau de trafic et d'usage de drogue à Dakar-Plateau. Selon la source, Dame Amar s'était procuré une grande quantité de drogue et prévoyait d'organiser une soirée de consommation de drogue communément appelée «Trap».



Un dispositif de surveillance a alors été mis en place autour de l'immeuble où il avait pris un appartement. Peu après, un homme est sorti et a été intercepté. Il a affirmé être le garde du corps de Dame Amar. Invité à collaborer, Ibra Guèye a conduit les policiers à l'appartement de Dame Amar qui a été interpellé en compagnie de quatre autres individus. Il s’agit selon « Libération » de sa petite amie, la marocaine Maalaoui Ghita (25 ans), se disant médecin dentiste, Ibra Guèye (39 ans) se disant garde rapprochée, Serigne Saliou Fall (36 ans), se disant masseur et Meissa Ngom Ndiaye (46 ans), se disant chauffeur, domicilié à la Sicap Foire.



Au cours de l'opération, Meissa Ngom Ndiaye, sur instruction de Dame Amar, a tenté de corrompre le chef de la BRS en lui offrant 2 millions de FCFA. Il a immédiatement été interpellé pour « tentative de corruption d'un commissaire de police », et l'argent a été saisi.



La perquisition de l'appartement a permis de découvrir et de saisir deux sachets de Skunk (100g), un pot de haschisch (10g), un joint, un broyeur, neuf téléphones portables, deux chèques, un passeport, cinq bracelets et une bague en or. De plus, quatre véhicules de luxe ont été saisis : une Lamborghini, une Porsche, une Rolls Royce et une Nissan.



Tous les mis en cause sont actuellement en garde à vue pour « association de malfaiteurs, détention de drogues (Skunk, haschisch) aux fins d'usage et tentative de corruption d'un commissaire de police dans l'exercice de ses fonctions ». L'enquête se poursuit.