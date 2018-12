Trafic illicite de bois: 24 trafiquants arrêtés dans la région de Kolda

Les agents des services régional des eaux et forêts de Kolda ont arrêtés 24 trafiquants de bois dans les communes de Badion et de Fafacourou, des localités situées dans le département de Madina Yoro Foula, relaie le journal EnQuête.



Cette arrestation a eu lieu le week-end dernier, selon le journal qui ajoute qu’ils ont été présentés hier jeudi au procureur avant d’être conduits à la Maison d’arrêt et de correction de Kolda et poursuivis pour « coupe et transport illicites de bois ».