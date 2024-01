Trafic international de bois en Casamance : deux camions interceptés et un convoyeur arrêté à Bounkiling

Dans le cadre de la lutte contre le trafic international de bois, la Brigade des Eaux et forêts de Bounkiling, une localité située dans la région de Sédhiou, a fait une importante saisie de bois le week-end dernier.



D’après les informations de Libération, c'était au cours d'une descente effectuée au niveau de la frontière sénégalo-gambienne, à hauteur du village de Moukoutala, dans la commune de Tankon. Une incursion qui a permis aux agents forestiers du poste avancé de mettre la main sur deux camions appartenant à des trafiquants de bois de nationalité gambienne. « Neuf (9) charrettes, 18 ânes, 18 billons dont 16 de Kapokiers et 02 de Dimb font partie de la saisie ».



L'opération s'est poursuivie dans la zone sud-est de la frontière, dans la commune de Diamalathiel avec les résultats suivants : 02 camions grues immatriculés respectivement BJL 5598 L et BJL 8860 Q, 02 billons de linke (Afzelia African) et 02 billions de Khaye (Khaya senegalensis) de 05 m de long et 01 lot de matériel de coupe composé de machettes et de tronçonneuses », renseignent nos sources. « Un des acteurs du trafic a été arrêté. Ses complices en fuite, sont activement recherchés », précise le journal.