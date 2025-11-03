Trafic mondial aérien : la demande progresse de 3,6 % en septembre selon l’IATA

Le trafic mondial de passagers a progressé de 3,6 % en septembre 2025 par rapport à la même période de 2024, selon les dernières données publiées par l’Association du transport aérien international (IATA). « La capacité mondiale, mesurée en sièges-kilomètres offerts (ASK), a augmenté de 3,7 %, tandis que le coefficient d’occupation des sièges s’est légèrement contracté de 0,1 point pour s’établir à 83,4 %. »Cette hausse est essentiellement portée par la demande internationale, qui progresse de 5,1 %, représentant à elle seule 90 % de la croissance globale. La capacité sur ces liaisons a crû de 5,2 %, et le taux d’occupation reste élevé à 83,6 %. En revanche, la demande intérieure n’a augmenté que de 0,9 %, en raison du ralentissement observé sur le marché américain.« La solide demande internationale est responsable de 90 % de la croissance globale. Le coefficient d’occupation demeure très élevé, à 83,4 %, malgré les contraintes persistantes liées aux chaînes d’approvisionnement », a déclaré Willie Walsh, directeur général de l’IATA, précisant que les programmes de vols de novembre anticipent encore 3 % de croissance sur un an.Sur le plan régional, « l’Afrique affiche une progression notable de 6,1 % de la demande, même si son taux d’occupation reste modeste à 74,9 %. L’Asie-Pacifique, premier marché mondial avec 33,5 % du trafic, enregistre une hausse de 5,3 % de la demande et un coefficient d’occupation en hausse à 83,6 %. Les transporteurs européens ont vu leur trafic croître de 2,9 %, tandis que ceux du Moyen-Orient et de l’Amérique latine progressent respectivement de 6,2 % et 5,4 %. »Les compagnies africaines confirment leur dynamique, avec « une croissance de 5,3 % des kilomètres-passagers payants (RPK) et un taux d’occupation en légère hausse (+0,1 point) à 74,7 %. En Asie, la demande progresse de 7,4 %, soutenue par les voyages intra-asiatiques, en hausse de 9,4 %, principalement depuis la Chine et le Japon. À l’inverse, l’Amérique du Nord recule sur son marché intérieur, avec une baisse de 1,7 % du trafic et un taux d’occupation limité à 80,2 %, le plus faible parmi les grands marchés. Seul le Brésil tire son épingle du jeu avec une croissance à deux chiffres (+12,1 %). »L’IATA, qui regroupe quelque 350 compagnies aériennes représentant plus de 80 % du trafic mondial, estime que la solidité de la demande internationale et le maintien d’un fort taux de remplissage traduisent une reprise durable du secteur, en dépit des tensions logistiques et des incertitudes économiques mondiales.