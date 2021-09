Trafic passeports diplomatiques impliquant députés BBY: les faux actes de mariage sont passés de 9 à 31

Avant le déclenchement de la procédure pour lever l'immunité parlementaire des députés Elhadji Mamadou Sall et Boubacar Diaye de la mouvance présidentielle, impliqués dans un trafic de passeports diplomatiques sénégalais, le journal Libération livre les derniers éléments de l'enquête de la Division des investigations criminelles qui fait de 31 faux mariages célébrées.



De 9, les faux actes de mariage, découverts par la Dic, sont passés, après décompte final, à 31 et la majorité porte le nom du trio : El Hadji Mamadou Sall, Boubacar Williemmbo Biaye et de Sadio Dansokho. Il en est aussi de 8 copies de passeports ordinaires. Interpellé sur les faux actes de mariage, Kondé affirme sans convaincre : "Je ne sais plus dans quelles circonstances je les ai reçus". Pour les passeports ordinaires, il prétend qu'ils appartiendraient à sa famille mais aussi à des candidats au voyage à qui il devait trouver des billets pour Casablanca.



N'empêche, les enquêteurs gardaient le meilleur pour la fin. Lors des opérations, ils ont mis la main sur un total de 34 copies de passeports diplomatiques au nom du même trio. Interrogé à cet effet, Kondé a subitement perdu la mémoire.



" J'ai connu El Hadji Mamadou Sall alors qu'il était encore enseignant "



Il faut dire que Kondé s'est livré à beaucoup de confidences après avoir refusé d'en dire plus lors de ses deux premiers interrogatoires. Il était même allé jusqu'à proposer de rembourser séance tenante les quatre plaignants pour "gérer l'affaire" mais les policiers ont dit niet. Pendant sa dernière audition, Kondé est revenu sur ce qui le lie aux trois autres mis en cause : " j'ai connu le nommé El Hadji Mamadou Sall, il y a maintenant plusieurs années, à Kédougou alors qu'il était encore enseignant. Par la suite, on s'est perdu de vue avant de se rencontrer, à nouveau, à Dakar. Entre temps, il est devenu député et il me sollicitait souvent pour que je conduise sa femme ou ses enfants au ministère des Affaires étrangères pour des prises d'empreintes en vue d'établissement de documents de voyage. C'est pour vous dire que nous entretenons des rapports de fraternité". La seule chose que Kondé ne précise pas c'est que la "femme" et les "enfants" étaient des candidats au voyage comme l'ont attesté les enquêteurs.



S. Wagué, une des "épouses" de Mamadou Sall, est... un homme selon la Daf



La preuve, encore par S. Wagué, née à Thianguetto et titulaire du passeport diplomatique numéro 17DD5595 du 22/11/2018, présentée aussi comme l'épouse d'El Hadji Mamádou Sall. Sur la fiche d'identification nationale de la Direction de l'automatisation des fichiers (Daf), S.Wagué se trouve être un... homme. Or la photo d'une femme figure sur le passeport.



Sans attendre la relance des enquêteurs, Kondé a poursuivi: " Quant au nommé Boubacar Williemmbo Biaye, nous n'avons aucun rapport particulier. Mais, il à une fois requis mes services pour l'établissement de "passeport de service " au profit de ses enfants au ministère des Affaires étrangères L'«expert» d'indiquer aux policiers : " Je dois vous dire que les députés et leurs femmes ont droit à des passeports diplomatiques. Quant à leurs enfants âgés d'un an à vingt et un an, ils peuvent bénéficier de de service".



Quid de Sadio Dansokho ? " Je l'ai connu depuis plusieurs années à l'instar des députés El Hadji Mamadou Sall et Boubacar Williemmbo Biaye, il m'a souvent sollicité pour le dépôt de passeports pour des visas Schengen".