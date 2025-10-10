Tragédie à Sédhiou : une jeune fille de 14 ans retrouvée pendue dans sa chambre

Une jeune fille de 14 ans a été retrouvée pendue, jeudi après-midi, dans la chambre familiale. Le drame s'est passé au quartier Moricounda à Sédhiou (Sud). Selon « L’Observateur », la victime, une élève en classe de 6e, répondant aux initiales de M. Fall avait préparé le repas avant de se retirer dans sa chambre, peu avant la prière de 14H.
Selon le journal, c'est sa famille qui a fait la découverte macabre quelques instants plus tard. Les circonstances du drame demeurent encore inconnues.
Alertées, les autorités policières et judiciaires ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes du décès.
