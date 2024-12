Tragédie au Maroc : 25 jeunes maliens périssent dans un naufrage

Le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'Intégration africaine a publié un communiqué concernant un naufrage survenu le 19 décembre 2024 dans les eaux territoriales du Maroc. Ce tragique incident a fait 25 victimes, toutes des jeunes maliens, selon un communiqué.



Suite à cette tragédie et conformément à ses missions de protection des maliens établis à l'extérieur, le ministre Mossa AGATTAHER, a procédé aux recoupements d'informations auprès de différentes sources notamment, les Ambassades du Mali en Mauritanie et au Maroc, les parents des victimes, les élus des localités d'origine et de certains rescapés.



En effet, selon le ministre, les « passagers de l'embarcation en direction de I‘Espagne seraient au nombre de quatre-vingt (80) personnes au départ dont seulement 11 survivants ».



« Parmi les survivants on dénombre neuf (9) maliens. II y a lieu de signaler que Vingt-cinq (25) jeunes maliens sont malheureusement formellement identifiés parmi les victimes », renseigne le communiqué.



Cependant, le ministre chargé des maliens établis à l'Extérieur rassure l'opinion nationale qu'une cellule de crise a été mise en place pour le suivi de la situation et se fera le devoir de rendre compte au fur et à mesure.