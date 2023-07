Transfert: Issa Soumaré s’engage avec le Havre Athletic Club

Ce mardi 4 juin, Le Havre AC a annoncé sa troisième recrue, il s’agit du sénégalais Issa Soumaré. La formation de Luka Elsner s’est attaché les services de l’attaquant venu de Quevilly-Rouen Métropole. Le joueur de 22 ans a signé un contrat de trois ans, et sera lié au club havrais jusqu’en 2026.



L’ancien pensionnaire de Génération Foot, Soumare, qui a rejoint Orléans, a précédemment joué pour le club belge du Beerschot et a été prêté deux fois à Kevi Rouen Métropole.



Il a impressionné QRM en Ligue 2 la saison dernière, marquant six buts et délivrant six passes décisives en 38 apparitions. Ses qualités impressionnantes devraient avoir un impact positif sur le HAC de Ligue 1.