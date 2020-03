Transfert: Momo Sissokho envoie Sadio Mané au Real Madrid

L’ancien milieu de terrain de Liverpool voit l’ailier sénégalais s’engager au Real Madrid. Il évoque aussi d’autres stars des Reds. s’exprimant dans un entretien accordé à EuropaCalcio.it., l’ancien milieu des Reds Mohamed sissoko a fourni son opinion sur l’équipe actuelle et pense que Mohamed salah ou sadio Mané quitteront les Reds bientôt. « Je ne sais pas si Salah restera à Liverpool. S’il partait, son départ pourrait être une bonne chose pour Liverpool. Le club est très intelligent et saurait déjà le remplacer; Il y a des jeunes très forts qui sont prêts à jouer avec les Reds et à donner le meilleur d’eux-mêmes.



Salah au Real Madrid ? Non, je vois plus Sadio Mané, parce qu’il a les caractéristiques que veut Zinedine Zidane, il l’apprécie beaucoup. Je pense que Sadio Mané ira au Real Madrid », a ainsi confié Sissoko.