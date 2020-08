Transfert: Thomas Tuchel veut garder Thiago Silva au PSG

Ce devait être la fin d'un feuilleton de plusieurs mois et la conclusion d'une aventure riche de huit saisons et 23 trophées. Quelques instants après la défaite face au Bayern Munich, dimanche en finale de la Ligue des champions (0-1), Thiago Silva a confirmé qu'il s'apprêtait à quitter le PSG : « Malheureusement pour moi, c'était mon dernier match, expliquait-il au micro de RMC. Je suis triste. Je remercie tous les fans pour leur amour. J'adore ce club. J'espère que dans le futur je pourrai revenir pour faire autre chose. Je pense encore jouer trois à quatre ans et préparer la Coupe du monde au Qatar. On va voir comment mon corps va réagir. »



Mais selon le site L’Equipe, en fin de contrat et annoncé proche de Chelsea, le Brésilien pourrait rester contre toute attente.L’entraîneur parisien Thomas Tuchel plaide pour une prolongation, informent nos confrères,