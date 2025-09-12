Transfert de Farba Ngom au Pavillon spécial : Me Baboucar Cissé conteste la décision et saisit la chambre d’accusation

Le collège des juges d’instruction financiers, en charge du premier cabinet au Parquet judiciaire financier (PJF), a rejeté la demande de mise en liberté provisoire du député-maire des Agnam, Mouhamadou Ngom dit Farba. Les juges ont également ordonné son transfèrement au Pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec à Dakar.



Suite à cette décision, Me Baboucar Cissé, avocat de Farba Ngom, a interjeté appel contre l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire et le transfèrement au Pavillon spécial.



« Nous estimons que cette décision est fortement contestable et contestée. Manifestement, elle viole la loi. Nous avons relevé appel, nous estimons que la chambre d’accusation n’y manquera pas pour infirmer cette décision qui est aux antipodes du code de procédure pénale », a déclaré l’avocat sur la TFM.

