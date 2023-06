Transparence de l'action publique par les nouvelles technologies: Article 19 alerte sur un réel risque de l'inéligibilité du Sénégal au PGO 2024

Le Sénégal pourrait ne pas être éligible au Programme pour un gouvernement ouvert (PGO) en 2024 si rien n'est ait pour améliorer sa note en matière de transparence de l'action publique et l'intégrité de son gouvernement avec l'utilisation des nouvelles technologies. La révélation a été faite ce jeudi 22 juin à Dakar, au cours d'un atelier organisé par Article 19 pour capitaliser les Organisations de la société civile dans le PGO.

"La méconnaissance du PGO n'est pas le seul fait des populations, au sein de l'administration il manque à s'approprier le PGO avant de le mettre en œuvre. L'idée d'élargir la Coalition de la société civile travaillant autour du PGO au Sénégal devient de plus en plus partagée pour en faire une communauté plus forte. Le risque que le Sénégal ne soit plus "éligible" en 2024 au PGO est réel avec le score qui tourne autour de 68 /100 en l'état actuel de la mise en œuvre du premier PAN-PGO 2021-2023", a indiqué Article 19.



lancé en septembre 2011, sous l’impulsion du Président américain Barack Obama, le Partenariat pour un Gouvernement ouvert (PGO) est une initiative multilatérale. Elle cherche à promouvoir un gouvernement ouvert à travers la transparence de l’action publique et l’intégrité des gouvernements, en utilisant les nouvelles technologies. Pour arriver à cet objectif, il promeut la discussion entre acteurs pour déterminer et mettre en œuvre les meilleures pratiques de transparence.



Par lettre d’intention signée en Juin 2018 par le ministre de l’Economie des Finances et du Plan, l'Etat du Sénégal a manifesté sa volonté d’adhérer à l’initiative « pour contribuer à la transparence budgétaire, à la participation des citoyens à l’action publique et à l’utilisation des nouvelles technologies pour favoriser un monde plus ouvert au Sénégal, en Afrique et dans le monde. » C’est ainsi que le Sénégal a adhéré, en juillet 2018, après avoir satisfait aux critères d’éligibilité visant à soutenir la transparence de l’action publique. En adhérant au PGO, le Sénégal avait pris l’engagement d’élaborer son plan d’actions national (PAN) dont le double objectif est d’une part de promouvoir la transparence de l’action publique et d’autre part d’établir une collaboration franche entre l’Etat et les organisations de la société civile.



Après plus de deux ans de forte mobilisation des OSC dans la formation des populations, dans la mobilisation des porteurs d’engagement, dans le plaidoyer institutionnel auprès des autorités, de proactivité pour une effectivité des engagements de l’Etat du Sénégal ; il apparait nécessaire d’analyser le rôle de la société civile dans le processus du PGO ; surtout le rôle de ses représentants au sein du Comité national PGO. Dès ce fait, la participation des OSC a permis de noter des défis internes à la société civile et des défis externes à sa mission. Il en est ainsi de la démobilisation des OSC, de l’instabilité institutionnelle qui a tant soit peu crée des difficultés. Malgré, les tentatives de remobilisation de la société civile, de sauvegarder l’esprit de co-création, ce principe semble avoir été vidée de sa substance dans la pratique et installé un climat de méfiance entre différents acteurs, indique l'organisation Article 19.



Au sortir de cet atelier qui se tient ces 22 et 23 juin à Dakar, Article 19 espère recueillir les succès et les défis dans la mise en œuvre du PAN-PGO du Sénégal et d’enclencher la réflexion sur la structuration et la formalisation des OSC pour le Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO) au Sénégal.



Pour ce qui s'agit des objectifs spécifiques, on peut noter, "l'Analyse de la contribution (succès et défis) des OSC dans le processus PGO du Sénégal ; les leçons apprises et d’identifier les éléments d’amélioration de la démarche des OSC ; proposer une stratégie d’amélioration de l’esprit de co-création au sein du CN PGO ; Enclencher la réflexion pour créer une grande coalition plus élargie des OSC dans le PGO ; Identifier les meilleures propositions de structuration et de formalisation d’engagement des OSC dans le PGO"





A la fin, il est espéré "une stratégie d’amélioration de l’esprit de co-création au sein du CN PGO est proposée par les OSC ; Une réflexion est enclenchée pour créer une grande coalition plus élargie des OSC dans le PGO au Sénégal et de meilleures propositions de structuration et de formalisation d’engagement des OSC dans le PGO sont collectées"