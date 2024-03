Transport-Aviation : AIBD SA acquiert la majorité des parts de la société 2AS

La société AIBD SA a acquis la majorité des parts de la société 2AS (Aibd Assistance Services), détenant désormais 51% des parts, selon un communiqué transmis à PressAfrik.



Le Directeur général de AIBD SA, Abdoulaye Dièye, et Askin Demir, Directeur général de LAS SA (gestionnaire de l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass), ont récemment signé la cession des actions de LAS dans la société 2AS à AIBD SA.



La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Antoine Mbengue.



La société 2AS, créée en 2017 pour l'assistance en escale des avions, des passagers et du fret à l'aéroport de Diass, devient ainsi une entreprise entièrement sénégalaise, avec 51% des pièces détenues par AIBD SA et 49% par la compagnie nationale Air Sénégal.