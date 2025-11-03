Transport aérien : Air Sénégal lance officiellement la ligne Dakar-Bruxelles à compter du 9 décembre 2025

La compagnie nationale Air Sénégal accélère sa stratégie de développement intercontinental. Dans un communiqué publié ce jour, elle annonce le lancement officiel de sa nouvelle liaison Dakar-Bruxelles qui sera effective à partir du 9 décembre 2025.



Bruxelles devient ainsi, la deuxième porte d'entrée européenne de la compagnie, après Paris Charles de Gaulle. Cette offensive répond à une demande croissante et vise à renforcer les échanges culturels et commerciaux entre l'Afrique de l'Ouest et la capitale de l'Europe.



Air Sénégal mettra en place trois fréquences hebdomadaires, offrant une option de voyage flexible aux passagers :

Jours d'opération : Tous les mardis, jeudis et samedis.



Tarif d'appel : Aller-retour à partir de 354 000 F CFA TTC (l'équivalent de 540 €).

Avantage : une franchise bagage incluse de 23 kg.



Pour le Directeur Général d’Air Sénégal, M. Tidiane Ndiaye, cette ligne est stratégique. « Cette ligne illustre notre volonté d’offrir de nouveaux choix de mobilité aux voyageurs tout en consolidant notre hub de Diass. Nous sommes fiers de pouvoir connecter la capitale de l’Europe à l’Afrique de l’Ouest », a-t-il souligné.



Grâce à la position centrale de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), cette nouvelle liaison permettra aux passagers en provenance de capitales régionales comme Banjul, Nouakchott, Conakry ou Bamako de rejoindre la Belgique avec un temps de transit optimisé.