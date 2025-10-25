Transport : la nouvelle ligne ferroviaire Touba–Mbacké–Ngabou officiellement inaugurée

Le Sénégal franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses transports collectifs avec l’inauguration officielle, ce samedi 25 octobre 2025, de la ligne ferroviaire Touba–Mbacké–Ngabou. Cette infrastructure vient renforcer l’offre de mobilité dans une zone à forte densité, où les déplacements de masse demeurent un enjeu majeur. Elle vise à « fluidifier le transport des usagers, à réduire la pression sur le réseau routier et à limiter les risques liés à la surcharge des véhicules. »



Selon Le Soleil, au-delà de ses bénéfices immédiats pour les habitants, notamment les élèves et travailleurs de la région, cette réalisation s’inscrit dans une stratégie nationale de relance du transport ferroviaire. Elle accompagne la réhabilitation de la ligne Dakar–Kidira, élément clé d’un vaste programme d’investissement dans les infrastructures ferroviaires.



Le choix du tronçon Touba–Mbacké–Ngabou, long d’environ 24 kilomètres, avec deux gares et huit haltes, répond à une double ambition : offrir un transport sûr, régulier et accessible et consolider le rôle du rail comme levier de compétitivité logistique et d’aménagement du territoire. Testée avec succès lors du dernier Magal de Touba, cette ligne ouvre la voie à une reconnexion progressive des villes et pôles économiques par le rail, symbole du renouveau ferroviaire sénégalais.