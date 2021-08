Trêve internationale: les clubs de Liga saisissent la justice

LaLiga a annoncé ce jeudi via un communiqué, qu’à l’issue d’une réunion, « il a été convenu à l'unanimité d'engager des mesures conservatoires devant l'instance judiciaire compétente afin de protéger les droits et intérêts de la compétition et des clubs concernés. En outre, il a été convenu par les clubs de communiquer à leurs joueurs appelés par les équipes de la CONMEBOL l'impossibilité de voyager avec leurs équipes nationales respectives, en attendant que la situation et les problèmes actuels soient clarifiés. »



LaLiga a également déclaré que d’autres réunions auront lieu « dans les prochains jours afin de faire le point sur la situation du problème généré par la FIFA. » Cette décision fait suite à « l'augmentation de deux jours de la période FIFA, tant en septembre qu'en octobre 2021, affectant de manière flagrante le calendrier et l'intégrité de la compétition. »