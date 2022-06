Tribunal Guédiawaye: le procès d’Ahmet Aidara finalement jusqu’au 27 juin

11 heures 58: Le Procès en Flagrants délits du maire de Guédiawaye, Ahmet Aidara renvoyé jusqu’au 27 juin 2022 sur demande de ses avocats.



11 heures 55: Ousmane Sonko sort de la salle d’audience



11 heures 29: Il y a un gros malentendu entre les avocats du maire de Guediawaye. L’un d’entre eux , Me Alioune Badara Ndiaye, veut une liberté provisoire. Mais ses collègues ne sont pas de cet avis.



11 heures 10: Le procureur de la République demande le renvoi du procès d'Ahmet Aidara. Les avocats du maire de Guédiawaye disent niet. Après des échanges et discussions tendus, le juge décide de poursuivre l'audience.



A préciser que le maire de Guédiawaye n'est pas encore jugé. Le tribunal est en train de vider les dossiers des autres manifestants arrêtés le 17 juin dernier à Guédiawaye.



Aussi, il y a un impressionnant dispositif sécuritaire qui est déployé devant le tribunal de Guédiawaye. Des chars, fourgons et autres pick-ups de la police sont sur place pour empêcher tout rassemblement aux abords d temple de Thémis.



10 heures 15: Ahmet Aidara apparait souriant à la barre. Il habillé d'un boubou basin blanc.



10 heures 04: La séance est ouverte. L'audience peut commencer.



09 heures 53: Arrivée de Ousmane Sonko dans la salle d'audience du tribunal de Guédiawaye.



09 heures 23: Khalifa Sall et Aïda Mbodj présents au tribunal de Guédiawaye pour soutenir le maire Ahmet Aidara, membre de de la coalition Yewwi Askan Wi