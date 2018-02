Tribunal : Khalifa Sall s'insurge contre le quotidien "le Soleil"

Me François Sarr, avocat de la défense, a interpellé son client, Khalifa Ababacar Sall, sur un extrait du journal “Le Soleil” de ce lundi 12 février relatif à un décret N° 2003 – 657 du 14 août 2003 qui stipulait que la Caisse d’avance n’est pas un fond politique.



Montrant son indignation face à cette parution, le maire de Dakar déclare : «Je ne savais pas que ‘Le Soleil’ participait aussi à cette activité. Il y a une nouvelle direction générale. Ça se comprend, laisse-t-il entendre.



Selon Khalifa Sall : «C’est une nouvelle action de propagande pour venir prouver le contraire (que la caisse d’avance n’existe pas) comme l’avait fait «une haute autorité» devant une Assemblée nationale en essayant de convaincre que la Caisse d’avance n’existe pas, avant que le décret de 2012 ne vienne bouleverser ses déclaration».



Poursuivant, il ajoute : «Quand nous sommes élus maire, on nous présente nos fonds politiques. Les fonds politiques sont là ,Même les citoyens qui viennent réclamer de l’aide à la mairie de Dakar sollicitent ces ‘fonds politiques’. Et ils disent : ‘Momoulène fonds yi, Nioune nioko mome (ces fonds ne vous appartiennent pas (…) Ils nous sont destinés)».