Tribunal : Maïmouna Ndour Faye libre!

Maïmouna Ndour Faye, directrice de la chaîne de télévision 7TV, a recouvré la liberté ce jeudi après avoir été déférée au parquet de Dakar. Placée en garde à vue depuis mardi suite à une interpellation musclée dans les locaux de sa télévision, la journaliste était auditionnée dans le cadre d'une enquête pour "atteinte à la sûreté de l'État".



L'arrestation était intervenue en pleine émission diffusée en direct, au cours de laquelle Maïmouna Ndour Faye s'entretenait avec Madiambal Diagne, actuellement en France et visé par un mandat d'arrêt international.



À l'issue de son face-à-face avec le procureur, la directrice de 7TV a été libérée, marquant ainsi le terme de cette garde à vue qui avait suscité de vives réactions parmi les organisations de défense de la liberté de la presse.



Cette libération intervient dans un contexte tendu pour les médias sénégalais, au lendemain de l'arrestation puis la libération de Babacar Fall, directeur de la rédaction de RFM.