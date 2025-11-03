Réseau social
Tribunal de Dakar : Ameth Ndoye bénéficie d’un retour de parquet



Déféré ce lundi au Tribunal de Dakar, le chroniqueur Ameth Ndoye n’a finalement pas été entendu par le procureur de la République. Selon Sen TV, il a bénéficié d’un retour de parquet, une mesure qui prolonge sa détention en attendant une nouvelle décision du ministère public.
 
Ameth Ndoye est poursuivi pour « offense à une personne exerçant les prérogatives du chef de l’État et diffusion de fausses nouvelles. » En attendant la suite de la procédure, il demeure en détention.
 
Lundi 3 Novembre 2025 - 19:37


