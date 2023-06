Tribunal de Dakar: Cheikh Bara Ndiaye pique une crise sévère à la Cave

Le chroniqueur de Walf Tv, Cheikh Bara Ndiaye a piqué une crise d'asthme sévère ce jeudi matin à la cave, alors qu'il attendait son face face avec le procureur de la République. C'est son avocat Me Abdinar Ndiaye joint au téléphone par PressAfrik qui donne l'information.



La robe noire déplore la non-assistance de son client Cheikh Bara dans cette circonstance. Le procureur a été informé via Sms, mais il n'a pas réagi. Le major de Rebeuss qui est intervenu a fait savoir qu'il faut libérer Cheikh Bara ou l'évacué, indique l'avocat.



Rappelons que le mis en cause a entamé une grève de la faim. Il a été arrêté quelques heures après sa déclaration tenue samedi suite à la condamnation du leader de Pastef, Ousmane Sonko, pour "corruption de la jeunesse".



Il est poursuivi pour deux chefs d’accusations que sont : appel à l’insurrection et actes de nature à compromettre la sécurité publique."