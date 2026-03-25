Tribunal de Dakar : El Hadji Aziz Mbaye condamné, mais ressort libre avec une amende de 500.000 FCFA

El Hadji Abdou Aziz Mbaye, ancien ministre et conseiller spécial en TIC de Macky Sall, a comparu ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il a été reconnu coupable de conduite en état d’ivresse et de mise en danger de la vie d’autrui. Le tribunal l’a dispensé de la peine de prison, en le condamnant finalement à une amende de 500 000 FCFA, selon nos confrères de Seneweb.
À l’audience, le procureur de la République, estimant que les faits sont établis, avait requis une peine d’un mois d’emprisonnement ferme. De leur côté, les avocats de la défense, Me Seydou Diagne et Me Aboubacry Barro, avaient plaidé la clémence en faveur de leur client.
À l’audience, le procureur de la République, estimant que les faits sont établis, avait requis une peine d’un mois d’emprisonnement ferme. De leur côté, les avocats de la défense, Me Seydou Diagne et Me Aboubacry Barro, avaient plaidé la clémence en faveur de leur client.
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