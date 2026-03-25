Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Tribunal de Dakar : El Hadji Aziz Mbaye condamné, mais ressort libre avec une amende de 500.000 FCFA



Tribunal de Dakar : El Hadji Aziz Mbaye condamné, mais ressort libre avec une amende de 500.000 FCFA
El Hadji Abdou Aziz Mbaye, ancien ministre et conseiller spécial en TIC de Macky Sall, a comparu ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il a été reconnu coupable de conduite en état d’ivresse et de mise en danger de la vie d’autrui. Le tribunal l’a dispensé de la peine de prison, en le condamnant finalement à une amende de 500 000 FCFA, selon nos confrères de Seneweb. 

À l’audience, le procureur de la République, estimant que les faits sont établis, avait requis une peine d’un mois d’emprisonnement ferme. De leur côté, les avocats de la défense, Me Seydou Diagne et Me Aboubacry Barro, avaient plaidé la clémence en faveur de leur client.
Autres articles

Charles KOSSONOU

Mercredi 25 Mars 2026 - 15:44


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter