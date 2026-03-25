Pikine-Guédiawaye: le chroniqueur Adama Fall condamné à 03 mois de prison avec sursis et 100.000 FCFA d’amende

Dans la banlieue de Dakar, le tribunal de Pikine-Guédiawaye a jugé ce mercredi 25 mars le chroniqueur Adama Adus Fall, qui était accusé de défaut de permis de conduire et mise en danger de la vie d’autrui. Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une amende de 100 000 FCFA, selon Seneweb.



Pour rappel, le chroniqueur Adama Fall a été placé sous mandat de dépôt, jeudi 19 mars, par le procureur Saliou Dicko. Au cours d’un contrôle, il n’a pas été en mesure de présenter aux forces de l’ordre un permis de conduire en règle. A la barre, il a reconnu les faits, avant que ses avocats ne plaident une application bienveillante de la loi.