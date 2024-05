Tribunal de Dakar : Guy Marius Sagna, Wally Seck, Ibou Touré, Bouba Ndour et Bril jugés en appel ce lundi

La Cour d’appel de Dakar va se pencher sur plusieurs dossiers impliquant des célébrités ce lundi 13 mai 2024. Parmi les affaires inscrites au rôle général de la Cour, figure le dossier de l’activiste et député Guy Marius Sagna, l'affaire opposant le rappeur Bril à Bouba Ndour et la Tfm (télévision futur média) et en fin le dossier du Range Rover impliquant le chanteur Wally Seck et l'ancien footballeur Ibou Touré.



Concernant la première affaire qui oppose Guy Marius Sagna à la gendarmerie et son ancien patron, le Général Moussa Fall, la Cour d’appel va infirmer ou confirmer la sentence prononcée en première instance. En effet, accusé d’avoir jeté le discrédit sur la gendarmerie nationale, M. Sagna avait été condamné à 3 mois de prison assortis de sursis.



Trouvant cette condamnation injuste, l’activiste a immédiatement interjeté appel. Pour rappel, c’est le procureur de la République qui avait décidé de poursuivre le député pour diffusion de fausses nouvelles parce que selon lui, Guy Marius Sagna a porté des fausses informations en accusant la gendarmerie d’être à la solde de l’ancien président de la République Macky Sal, dans un poste sur Facebook.



Une autre affaire est inscrite à l’ordre du jour. Selon Les Echos, il s’agit de l’affaire de violation du droit d’exploitation de l’œuvre et du droit moral de l’auteur sur son œuvre, qui oppose le rappeur Djibril Mbaye Fall alias Bril au Groupe Futurs médias.



Après une énième renvoie, l’affaire sera encore évoquée aujourd’hui, devant la même juridiction. C’est l’artiste-chanteur qui poursuit en justice le Groupe Futur média, Birane Ndour (le Dg), Bouba Ndour ( le directeur des programmes de la Tfm), et les sponsors Nestlé Sénégal et la marque Pakfood.



En première instance, la Tfm et Bouba Ndour on t été condamnés à payer à Bril la somme de 10 millions F Cfa. Bouba Ndour a été condamné à une peine de prison de 3 mois assortis du sursis en plus d’une amande de 1 million F Cfa pour l’infraction que Bril leur reproche.



En fin, si le dossier n’est pas renvoyé, le chanteur Wally Seck, l’ancien footballeur Ibou Touré et autres seront aujourd’hui, devant le juge d’appel de Dakar. Il s'agit de l’affaire du Range Rover.