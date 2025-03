Tribunal de Dakar: la fausse protégée de Sonko, Khardiatou Tandia déférée au parquet après une tentative d’infiltration au Faise

Khardiatou Tandia, une femme au passé controversé lié à une affaire de trafic de passeports de service à l'Asapex, sous l’ancien régime de Macky Sall, se trouve actuellement dans l’antichambre du procureur de la République au tribunal de Dakar, en attente de son sort, a t-on appris d'une source judiciaire.



Accusée de faux et usage de faux, elle avait tenté une audacieuse manœuvre pour s’introduire au sein du Fonds d’Appui à l’Investissement des Sénégalais de l’Extérieur (Faise). Munie d’une lettre recommandée attribuée au Premier ministre Ousmane Sonko, elle s’était présentée au nouveau directeur général du Faise, Khoureychi Thiam, pour réclamer le poste de « directrice de l’Appui à l’investissement et aux projets ».



Une démarche qui a rapidement alerté les autorités. Interpellée par la Division des Investigations Criminelles (Dic) en compagnie de son complice, Chérif Zeynil Abidin Sy, elle a avoué les faits qui lui sont reprochés. Les deux prévenus, poursuivis pour faux et complicité, viennent d’être déférés au parquet après leur garde à vue.