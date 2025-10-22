Tribunal de Dakar : la tiktokeuse Adji Mass condamnée à 6 mois de prison avec sursis

Le procès d’Adji Mass, influenceuse suivie sur TikTok, s’est ouvert ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Face au tribunal, la jeune femme a présenté ses excuses et demandé pardon, selon les déclarations de son avocat, Me Aboubackry Barro. Le ministère public avait requis six mois d’emprisonnement, dont trois ferme. Toutefois, le juge n’a pas suivi intégralement ce réquisitoire et a finalement condamné Adji Mass à six mois de prison avec sursis, lui évitant ainsi la détention.



Son avocat s’est félicité de cette décision, précisant que sa cliente « va rentrer chez elle dès ce jour ». Me Barro a expliqué avoir plaidé la clémence en invoquant des raisons de santé : « L’état de santé d’Adji Mass n’est pas compatible avec une détention. Elle a subi des opérations chirurgicales dont les effets secondaires continuent de la faire souffrir. »



Au-delà de ce cas particulier, l’avocat en a profité pour interpeller les autorités sur la nécessité d’encadrer davantage l’utilisation d’internet, appelant à une régulation plus stricte des contenus en ligne.