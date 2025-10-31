Tribunal de Dakar : une veuve risque 3 ans de prison pour le transport de 3 kg de drogue venant du Mali

Aïda Ndiambé Lo, une veuve de 42 ans, a comparu mercredi 29 octobre 2025 devant le tribunal correctionnel de Dakar. Jugée pour "association de malfaiteurs, offre et détention de drogue", elle encourt trois ans de prison ferme, peine requise par le procureur.



L'affaire remonte à son interpellation en 2024 dans un bus en provenance du Mali. Une fouille de ses bagages avait permis la découverte de trois kilogrammes de chanvre indien (yamba) soigneusement dissimulés.



Devant la cour, l'accusée a présenté une défense contradictoire. Elle a nié connaître la nature du colis, affirmant avoir simplement accepté de le remettre à Dakar pour un certain Moussa, résidant au Mali, sans contrepartie financière.



Cependant, le juge a rappelé ses déclarations initiales lors de l'enquête. Elle y aurait explicitement reconnu avoir accepté de convoyer la drogue moyennant 100 000 F CFA, expliquant que sa situation précaire de veuve cherchant à subvenir aux besoins de ses enfants l'y avait poussée.



Détenue préventivement depuis un an et sans avocat pour sa défense, Aïda Ndiambé Lo a vu le juge mettre sa décision en délibéré. Son sort judiciaire sera fixé le 12 novembre 2025, rapporte "Les Echos".