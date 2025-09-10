Tribunal de Pikine/Guédiawaye : Il vole le mouton de sa grand-mère et écope 2 ans de prison dont 6 mois ferme

Mouhamed Barry a comparu devant le Tribunal de flagrants délits de Pikine/Guédiawaye (dans la banlieue Dakaroise) jeudi dernier, pour avoir volé à 4 heures du matin le mouton de sa grand-mère de 90 ans avec l’aide de ses deux amis, afin de le vendre à la Seras. Il est condamné à 2 ans de prison dont 6 mois ferme.



En effet, tout est parti d’un refus. Mouhamed Barry a demandé à sa grand-mère de lui offrir le mouton qu’elle a élevé chez elle. Devant le refus de cette dernière, le jeune homme a décidé de passer à l’acte, selon le journal LES ECHOS.



Un jour, vers 4 heures du matin, il a pris la clé de l’enclos à l’insu de sa grand-mère et a sorti l’animal avec l’aide de ses deux amis, à savoir Talla Niass et Cheikh Ka. Le mouton est conduit à la Seras pour être vendu.



Interpellés, les trois jeunes ont été arrêtés et traduits devant la justice. Devant la présidente du tribunal, Mouhamed Barry a reconnu les faits en soutenant que sa grand-mère lui a promis l’animal. Ses complices Talla Niass et Cheikh Ka, ont affirmé qu’ils n’ont fait qu'aider, croyant qu’il s’agissait d’un mouton qui revenait de droit au petit-fils, souligne le quotidien d'information.



Le moment le plus marquant fut celui de l’interrogatoire de Bineta Cisse. Fatiguée et émue, la vieille dame a dû être installée sur une chaise. Entre sanglots, elle a assuré qu’elle n’a jamais souhaité l’arrestation de son petit-fils et a demandé la clémence au tribunal : « Non ! je leur ai pardonné. Tout ce que je souhaite c’est que vous les relâchez » a-t-elle déclaré avant qu’on ne l'a conduise hors de la salle d’audience.



Finalement, le tribunal a jugé les faits constants et a condamné Mouhamed Barry à deux ans de prison dont 6 mois ferme, et a donné acte à Binta Cissé de son désistement. Malheureusement, la plaidoirie de la grand-mère n’a pas pu sauver le petit-fils, détaille la même source.



