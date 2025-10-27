Tribunal de Pikine-Guédiawaye : la mère de Mame Ndiaye Savon condamnée à six mois avec sursis et 250 000 F CFA d'amende

Le Tribunal de Pikine-Guédiawaye a rendu son verdict dans l'affaire Mariama Traoré, plus connue sous le nom de Miss Ndiaye, mère de la célèbre influenceuse Mame Ndiaye Savon. Poursuivie pour « discours contraires aux bonnes mœurs et injures publiques », elle a été reconnue coupable des faits reprochés. Le tribunal l'a par ailleurs, condamnée à six mois de prison avec sursis et à payer une amende de 250 000 F CFA.



Pour rappel, Miss Ndiaye avait été interpellée à son domicile à Pikine (dans la banlieue dakaroise) par les gendarmes de la Brigade de recherches de Faidherbe. Elle avait été placée en garde à vue, sur instruction du Procureur de la République. Son arrestation faisait suite à une auto-saisine du parquet, consécutive aux propos qu'elle avait tenus lors d'un direct sur le réseau social TikTok, où elle avait ouvertement insulté les détracteurs de sa fille, Mame Ndiaye Savon.