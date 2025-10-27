Tribunal de Pikine-Guédiawaye : la mère de Mame Ndiaye Savon condamnée à six mois avec sursis et 250 000 F CFA d'amende

Le Tribunal de Pikine-Guédiawaye a rendu son verdict dans l'affaire Mariama Traoré, plus connue sous le nom de Miss Ndiaye, mère de la célèbre influenceuse Mame Ndiaye Savon. Poursuivie pour « discours contraires aux bonnes mœurs et injures publiques », elle a été reconnue coupable des faits reprochés. Le tribunal l'a par ailleurs, condamnée à six mois de prison avec sursis et à payer une amende de 250 000 F CFA.
Pour rappel, Miss Ndiaye avait été interpellée à son domicile à Pikine (dans la banlieue dakaroise) par les gendarmes de la Brigade de recherches de Faidherbe. Elle avait été placée en garde à vue, sur instruction du Procureur de la République. Son arrestation faisait suite à une auto-saisine du parquet, consécutive aux propos qu'elle avait tenus lors d'un direct sur le réseau social TikTok, où elle avait ouvertement insulté les détracteurs de sa fille, Mame Ndiaye Savon.
Pour rappel, Miss Ndiaye avait été interpellée à son domicile à Pikine (dans la banlieue dakaroise) par les gendarmes de la Brigade de recherches de Faidherbe. Elle avait été placée en garde à vue, sur instruction du Procureur de la République. Son arrestation faisait suite à une auto-saisine du parquet, consécutive aux propos qu'elle avait tenus lors d'un direct sur le réseau social TikTok, où elle avait ouvertement insulté les détracteurs de sa fille, Mame Ndiaye Savon.
Autres articles
-
Fièvre de la vallée du Rift : 328 cas confirmés, dont 28 décès et 244 guéris
-
🔴EN DIRECT_Sonko appelle à une Téra Meeting, Sortie polémique de Abdourahmane Diouf, procès de ...
-
Mbour : Y. Seydi écope un an de prison avec sursis pour avoir fracasser le crane de l’époux de sa tante battue
-
Situation hydraulique au Sénégal : le niveau de l'eau continue sa hausse à Podor
-
Flambée de la maladie de Dengue : 31 cas déjà enregistrés au district sanitaire de Pikine