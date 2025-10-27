Réseau social
Tribunal de Pikine-Guédiawaye : la mère de Mame Ndiaye Savon condamnée à six mois avec sursis et 250 000 F CFA d'amende
Le Tribunal de Pikine-Guédiawaye a rendu son verdict dans l'affaire Mariama Traoré, plus connue sous le nom de Miss Ndiaye, mère de la célèbre influenceuse Mame Ndiaye Savon. Poursuivie pour « discours contraires aux bonnes mœurs et injures publiques », elle a été reconnue coupable des faits reprochés. Le tribunal l'a par ailleurs, condamnée à six mois de prison avec sursis et à payer une amende de 250 000 F CFA.
 
Pour rappel, Miss Ndiaye avait été interpellée à son domicile à Pikine (dans la banlieue dakaroise) par les gendarmes de la Brigade de recherches de Faidherbe. Elle avait été placée en garde à vue, sur instruction du Procureur de la République. Son arrestation faisait suite à une auto-saisine du parquet, consécutive aux propos qu'elle avait tenus lors d'un direct sur le réseau social TikTok, où elle avait ouvertement insulté les détracteurs de sa fille, Mame Ndiaye Savon.
Lundi 27 Octobre 2025


