Tribunal spécial des Nations unies pour le Liban: 2 membres du Hezbollah jugés coupables de la mort de Rafic Hariri

Le Tribunal spécial des Nations unies pour le Liban (TSL) a jeudi jugé coupables en appel deux membres présumés du Hezbollah pro-iranien de la mort dans un attentat en 2005 de l'ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri.



"La chambre a décidé à l'unanimité d'annuler les acquittements de M. Merhi et M. Oneissi. Nous déclarons à l'unanimité M. Merhi et M. Oneissi coupables", a déclaré Ivana Hrdlickova, juge présidente du TSL, qui avait déjà condamné à la perpétuité en 2020 par contumace un autre membre présumé du Hezbollah, Salim Ayache, notamment pour homicide intentionnel.



Rafic Hariri, qui fut le Premier ministre libanais jusqu'à sa démission en octobre 2004, a été tué en février 2005, lorsqu'un kamikaze a fait sauter une camionnette remplie d'explosifs au passage de son convoi blindé à Beyrouth, tuant 21 autres personnes et faisant 226 blessés.



A l'issue du procès en première instance, le tribunal avait condamné Salim Ayache mais avait estimé qu'il n'y avait pas assez de preuves pour condamner les autres accusés, Assad Sabra, Hussein Oneissi et Hassan Habib Merhi. L'accusation avait fait appel des acquittements des deux derniers.



Le TSL, qui siège dans la banlieue de La Haye, aux Pays-Bas, a été mis en place après une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Hezbollah a refusé de remettre tout suspect et de reconnaître le tribunal, qui a émis un mandat d'arrêt international contre M. Ayache à la suite de sa condamnation. Le tribunal a déclaré que M. Ayache ne pouvait pas faire appel du verdict tant qu'il ne s'était pas rendu. Le TSL a également émis jeudi un mandat d'arrêt pour Hussein Oneissi et Hassan Habib Merhi.



Le TSL a déclaré en juin qu'il était menacé de disparition faute de financement et devrait fermer ses portes à l'issue de ce procès en appel. Un autre procès contre Salim Ayache pour une série d'attaques contre plusieurs hommes politiques a été annulé, faute de liquidités.