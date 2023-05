Trois (3) nominations lors du Conseil des ministres de ce mercredi

Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 10 mai 2023 au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’Etat, son Excellence, Monsieur Macky SALL.



AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES :



Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Monsieur Abdoulaye DIOUF, aménagiste - planificateur, précédemment Directeur du Développement urbain durable et de la planification au Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, est nommé Directeur général de l’Urbanisme et de l’Architecture, poste vacant.

Monsieur Aliou Ousmane SALL, Géographe, précédemment Directeur de l’Etat civil, est nommé Directeur général de l’Agence nationale de l’Etat civil (ANEC).



Monsieur Babacar DIAGNE, Ingénieur en génie civil, est nommé Président du Conseil de Surveillance de la Haute Autorité des Aéroports du Sénégal (HAAS), poste vacant.