Trois morts après des coups de feu aux Etats-Unis, un suspect “appréhendé”

L’homme soupçonné d’avoir tué trois membres de sa famille samedi matin dans le nord-est des Etats-Unis et qui était traqué par la police a été “appréhendé” et s’est “rendu”, ont annoncé des sources policières.



Des services d’intervention spéciale de la police, comme le “SWAT”, avait cerné un peu plus tôt une maison dans un quartier résidentiel de Trenton, capitale du New Jersey. “Il a été appréhendé indemne”, à l’extérieur de la maison, a indiqué un responsable policier, Steve Wilson.



L’assaillant a tué trois membres de sa famille

L’individu, présenté comme actuellement sans domicile fixe par les autorités, qui ont donné son signalement et diffusé sa photo, est soupçonné d’une équipée meurtrière dans la matinée à Levittown, dans la grande banlieue de Philadelphie, dans l’Etat voisin de Pennsylvanie, où il a tué trois membres de sa famille dans deux résidences différentes.



Le suspect, identifié par les autorités comme André Gordon Jr, a “visé et tué sa belle-mère de 52 ans” et “sa sœur de 13 ans”, pendant que trois autres personnes se cachaient, a relaté la procureure du comté de Bucks, en Pennsylvanie, Jen Schorn, lors d’un point presse. Il est ensuite “entré par effraction” dans une seconde résidence “où il a visé et tué” une femme de 25 ans “avec laquelle il a eu deux enfants”, a-t-elle précisé. La procureure a ajouté qu’il a blessé une victime supplémentaire en la frappant avec son fusil d’assaut. Le suspect a ensuite commis un car-jacking et a pris la fuite à bord d’un véhicule.