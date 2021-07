Troisième dose de vaccin: le patron de l'OMS dénonce l'égoïsme des pays riches

Ce sont eux qui ont promis un milliard de doses à Covax. Eux aussi qui ont mis la main au porte-monnaie pour maintenir à flot le mécanisme de partage de vaccins de l'OMS. Mais au-delà des promesses et des chèques qui n'arrivent pas toujours à temps, les pays riches restent surtout ceux qui trustent l'essentiel des doses disponibles. Et s'opposent, pour certains, à la levée des brevets sur les vaccins.



Alors quand certains gouvernements parlent de troisième dose, le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sort de sa réserve : « Les pays riches commencent à dire, nous avons contrôlé le virus, ce n'est plus notre problème... Je ne suis pas sûr qu'ils soient tirés d'affaire. Et je ne suis pas sûr non plus qu'ils l'aient contrôlé, à cause du variant Delta et des autres variants qui pourraient émerger. Je suis désolé de dire ça mais, si la solidarité ne fonctionne pas, tout le monde sait pourquoi. C'est à cause de la cupidité. Personne n'est encore tiré d'affaire dans cette histoire. »



Le rappel à l'ordre vaut également pour les fabricants, Pfizer et Moderna en tête. L'OMS leur demande de ne pas donner la priorité aux commandes de troisème dose dans les pays qui ont déjà un taux de vaccination élevé. Et de se tourner plutôt vers Covax. Dont les livraisons de vaccins sont quasiment à l'arrêt.