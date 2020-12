Troisième mandat: Macky se rend à l'investiture de Ouattara et Zappe celle de Condé

Ce mardi 15 décembre 2020, la Guinée procédera à la cérémonie d’investiture d’Alpha Condé, donné victorieux par la Cour Constitutionnelle de son Pays. Ou, plutôt, par « sa » Cour Constitutionnelle. Plusieurs chefs d’Etat sont attendus à cette cérémonie. Mais, sur la liste des hôtes de marque attendus, le Président Macky Sall n’y figure pas.



Selon les médias guinéens, l’investiture étant prévue pour ce 15 décembre à Conakry et plusieurs chefs d’Etat sont attendus dans la capitale guinéenne. Les présidents de la Côte d’Ivoire, du Liberia, de la Sierra Leone, celui de la transition malienne, du Tchad, du Ghana, du Togo, du Congo Brazzaville, du Burkina Faso devraient faire le déplacement. Cependant, trois présidents sont absents du tableau. Il s’agit du Sénégalais Macky Sall, du Gambien Adama Barrow et du Bissau-Guinéen Umaro Cisoko Emballo, renseigne Guinéenews.



Ce qui n’est pas surprenant, au vu des relations glaciales entre Condé et Macky Sall, et aussi des relations éruptives entre le président Guinéen et le président Emballo. Et pourtant, Macky Sall a bel et bien assisté à l’investiture d’Alassane Dramane Ouattara.